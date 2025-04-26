Вместо греющегося Phison E26 теперь более холодный (но безбуферный) Silicon Motion SM2508

Kingston официально объявила цены на свои первые SSD с интерфейсом PCIe 5.0 из линейки Fury Renegade G5. Накопители объемом 1 ТБ будут стоить 203,99 доллара в США и 182,16 фунта в Великобритании. Модели на 2 ТБ и 4 ТБ оценены в 329,99 и 629,99 долларов соответственно.

В отличие от многих конкурентов, Kingston выбрала контроллер Silicon Motion SM2508 вместо распространенного Phison E26.

Хотя на бумаге SM2508 показывает более высокие скорости, в реальных тестах картина может оказаться несколько иной.

Ценовая политика Kingston выглядит традиционно для компании не самой конкурентной. За те же деньги можно приобрести 1 ТБ Crucial T705 за 160 долларов или Samsung 9100 Pro за 199,99 долларов. Особенно выделяется цена 4 ТБ версии - 629,99 долларов, что делает ее одним из самых дорогих потребительских SSD этого объема.

Накопители Kingston Fury Renegade G5 уже доступны для предзаказа. Их выход подтверждает тенденцию - PCIe 5.0 SSD пока остаются премиальным продуктом, особенно в сегменте больших объемов.