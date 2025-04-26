Компания Razer выпустила новые беспроводные мыши Pro Click V2 с поддержкой ИИ и игровыми технологиями.

Razer анонсировала линейку эргономичных беспроводных мышей Pro Click V2, предназначенных для профессиональной работы и игр. В серию вошли вертикальная модель Vertical Edition с углом наклона 71,7° и классическая версия с наклоном 30°. Обе мыши разработаны для снижения нагрузки на запястье при длительном использовании.

Новинки получили фирменную технологию Razer HyperScroll с двумя режимами прокрутки и сенсор Razer Focus Pro 30K Optical с точностью 99,8%. Особенностью стала интеграция ИИ-функции Razer AI Prompt Master для быстрой работы с ChatGPT и Microsoft Copilot.

Мыши поддерживают многозонную RGB-подсветку Razer Chroma, совместимую с 300 играми, включая Marvel Rivals и World of Warcraft. Беспроводное соединение Razer HyperSpeed обеспечивает низкую задержку, а время работы от батареи достигает нескольких дней.

Цена вертикальной модели составляет 119,99 долларов, обычной версии - 99,99 долларов. Устройства позволяют переключаться между пятью устройствами и оснащены функцией быстрой зарядки - пяти минут хватает на 2-3 дня работы.