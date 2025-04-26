Нацеленным на приобретение - придётся набраться терпения

По данным инсайдеров, AMD пересмотрела планы выпуска видеокарты Radeon RX 9070 GRE. Первоначально ожидалось, что модель появится в продаже 8 мая, но теперь источники указывают на возможный перенос релиза на четвертый квартал 2025 года, вероятно ближе к 11 ноября.

Информация поступила от участников форума Board Channels, ссылающихся на источники среди партнеров AMD. Одновременно появились сведения об ускоренном выходе другой новинки - Radeon RX 9060 XT, релиз которой может состояться 18 мая вместо ранее предполагавшегося июня.

RX 9070 GRE основана на GPU Navi 48 и позиционируется как "Great Radeon Edition". На прошлой неделе в сети появились предполагаемые характеристики карты, а утилита TechPowerUp GPU-Z добавила поддержку этого графического процессора.

Перенос сроков может быть связан с изменением стратегии вывода продуктов на рынок. Некоторые энтузиасты выражали скепсис по поводу выпуска RX 9070 GRE до появления более доступных видеокарт на архитектуре RDNA 4.

Официальных комментариев от AMD пока не поступало.