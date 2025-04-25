OnePlus SuperVOOC со встроенным кабелем допускает одновременную зарядку трех устройств

OnePlus анонсировала портативный аккумулятор SuperVOOC мощностью 150 Вт. Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C и двумя портами USB-C и USB-A, что позволяет заряжать три гаджета одновременно.

Производитель заявляет, что этот Power Bank способен зарядить MacBook Pro 2021 года с 0 до 54% за 30 минут. При подключении нескольких устройств общая мощность распределяется до 150 Вт, но не более 100 Вт на одно устройство. Ёмкость в 20 000 мАч может полностью зарядить OnePlus 13T примерно 2,36 раза.

Power Bank поддерживает быструю зарядку самого себя — заряд с нуля до 100% восполняется за 2 часа при использовании совместимого зарядного устройства. Устройство работает с различными протоколами зарядки, включая PD 3.0, QC 3.0 и PPS, что обеспечивает совместимость с большинством гаджетов.

На корпусе есть дисплей, отображающий уровень заряда. Среди других особенностей - защита от перегрева, сертификация для авиаперелетов и отсек для складывающегося кабеля Type-C.

Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 349 юаней (около 48 долларов), а глобальный релиз ожидается в ближайшее время.