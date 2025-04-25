Сердцем новинок стали процессоры AMD Ryzen 9

Компания Minisforum представила новую серию игровых мини-ПК G1 на выставке Japan IT Week Tokyo Spring Show. Флагманская модель G1 Pro стала преемником AtomMan G7 Ti и получила настольную версию видеокарты Nvidia RTX 5060.

Особенностью G1 Pro стал вертикальный корпус, напоминающий PlayStation 5. В отличие от многих компактных систем, здесь используется полноценная десктопная видеокарта с возможностью будущего апгрейда, хотя ее TDP ограничен 120 Вт. В качестве процессора используется Ryzen 9 8945HX с 16 ядрами Zen 4.

Система оснащена встроенным блоком питания мощностью 350 Вт, что может ограничить выбор видеокарт для будущих обновлений. О цене и точных сроках выхода пока не сообщается, но ожидается, что линейка G1 дебютирует на Computex 2025.

Вместе с игровыми моделями Minisforum показала мини-ПК MS-A2 с процессором Ryzen 9 9955HX, но подробностей о его характеристиках пока нет.

Компания продолжает развивать линейку компактных, но мощных систем для геймеров.