Продажи приостанавливались из-за повышения пошлин, но теперь, по-видимому, решение найдено

Razer объявила о возобновлении продаж всех конфигураций Blade 16 в США. Ранее модели исчезли с сайта производителя из-за сложностей с поставками, возникшими после введения новых повышенных таможенных пошлин. Теперь ноутбуки с процессорами Ryzen AI 9 300 и видеокартами до RTX 5090 снова доступны по цене от 2999 долларов. Главное достоинство новой серии ноутбуков — уменьшенная до 0,59 дюйма толщина корпуса. Но при этом, Razer даже улучшила систему охлаждения, добавив паровую камеру и тонкие радиаторы. Обозреватели отмечают, что ноутбук обеспечивает производительность, сравнимую с настольными ПК, а его OLED-экран с частотой 240 Гц демонстрирует отличную цветопередачу.

Из минусов — несъемная оперативная память объемом 32 или 64 ГБ. Покупатели могут выбрать видеокарты RTX 5070 Ti, 5080 или 5090, но некоторые конфигурации ограничивают варианты памяти и хранилища.

Доставка ноутбуков начнется уже в конце апреля. Пока Blade 16 доступен только на сайте Razer и в фирменных магазинах, тогда как модели Blade 14 и Blade 18 остаются недоступными.