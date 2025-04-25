Новый портативный девайс Figment использует e-ink дисплей для интерактивного чтения и текстовых приключений

Компания Figment разрабатывает необычную игровую консоль с 7,5-дюймовым e-ink экраном. Устройство предназначено в первую очередь для текстовых игр и интерактивных книг в жанре "Выбери свое приключение". Размеры девайса сопоставимы с Asus ROG Ally, но вместо мощного железа здесь используется скромный процессор ESP32.

Текущий прототип имеет 3D-печатный корпус и минималистичное управление: D-pad с четырьмя кнопками слева и три action-кнопки справа. Для некоторых функций, таких как генерация игр из электронных книг с помощью ИИ, требуется интернет-соединение, но обычные книги можно читать и оффлайн.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, и его коммерческое будущее неясно. Заинтересованные пользователи могут оставить свою почту на сайте Figment, чтобы следить за прогрессом.