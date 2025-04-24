Компания Intel раскрыла детали о своих новых автомобильных процессорах Frisco Lake и Grizzly Lake на Шанхайском автосалоне

На Шанхайском автосалоне Intel анонсировала два новых семейства автомобильных чипов. Первое - Frisco Lake, основанное на архитектуре Panther Lake с графикой Xe3. Эти процессоры обещают 10-кратный прирост производительности ИИ и улучшение энергоэффективности на 61% по сравнению с предыдущим поколением.

Второе семейство - Grizzly Lake, которое появится позже и будет использовать архитектуру Nova Lake. Чипы могут получить до 32 энергоэффективных ядер и графический процессор с производительностью до 7 TFLOPS. Оба решения предназначены для современных автомобильных систем с поддержкой множества камер и аудиоканалов.

Frisco Lake поступит в производство в первой половине 2026 года, а Grizzly Lake ожидается в 2027.

Процессоры предназначены для интеллектуальных транспортных систем будущего, включая автономное вождение и сложные мультимедийные системы.