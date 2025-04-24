Критическая ошибка, приводившая смартфона к полной блокировке, устранена

Samsung после недельной паузы возобновила распространение обновления One UI 7 на базе Android 15.

Первоначальный запуск обновления состоялся 7 апреля для флагманских моделей Galaxy S24, Z Fold и Z Flip 6, но был приостановлен из-за обнаруженной критической ошибки, которая блокировала разблокировку телефонов у некоторых пользователей.





Samsung не давала официальных комментариев о причинах паузы, но теперь активно «навёрстывает» возникшее отставание от исходного графика — обновление становится доступно одновременно для большего числа смартфонов, чем обычно.