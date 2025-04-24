Цель - разработка фотодетекторов к оптическим соединениям LightBundle на базе микроLED

Avicena, калифорнийская компания, специализирующаяся на оптических технологиях, объявила о сотрудничестве с TSMC.

Совместная работа направлена на оптимизацию массивов фотодетекторов для революционной технологии LightBundle. Эта система обеспечивает плотность потока передачи данных более 1 Тбит/с/мм и позволяет организовывать соединения между чипами на расстоянии до 10 метров с рекордно низким энергопотреблением.

Технология LightBundle создана специально для удовлетворения растущих потребностей ИИ-кластеров в высокопроизводительных соединениях между процессорами и памятью. Она использует массивы микроLED для передачи данных и кремниевые фотодетекторы для приема, обеспечивая энергоэффективность менее 1 пДж/бит. Avicena планирует продемонстрировать свою технологию LightBundle на симпозиуме TSMC 2025 North America Technology Symposium в Санта-Кларе.