Компания Realme выпустила новый флагманский смартфон GT7 с рекордными характеристиками по доступной цене от 355 долларов

Realme анонсировала новый флагманский смартфон GT7, который позиционируется как более доступная альтернатива Honor GT Pro. Устройство получило мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ вместо Snapdragon 8 Elite, что позволило снизить стоимость без серьезного ущерба производительности. Максимальная конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Главной особенностью GT7 стал 6,8-дюймовый AMOLED-экран от BOE с частотой обновления 144 Гц. Панель обеспечивает рекордную яркость до 6500 нит в HDR-режиме и поддерживает технологию PWM с частотой 4608 Гц для снижения мерцания. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Камерный модуль включает основную 50-мегапиксельную камеру и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль, но лишен телеобъектива. Смартфон получил защиту по стандарту IP69 и мощный аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. При этом толщина корпуса составляет всего 8,25 мм, а вес - 203 грамма.

Продажи Realme GT7 начнутся в Китае по цене от 2599 юаней (около 355 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Топовая модификация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет стоить 3799 юаней (520 долларов). Компания пока не сообщила о планах глобального релиза устройства.