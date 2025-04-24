По данным утечек, компания Nvidia увеличила поставки видеокарт RTX 50 серии

Ситуация на рынке игровых видеокарт в последнее время оставляла желать лучшего. Высокие цены, дефицит и спорные решения вроде RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти расстраивали геймеров. Тем не менее, есть сведения, которые указывают на возможное изменение ситуации.

Согласно данным инсайдера Moore's Law Is Dead, Nvidia резко увеличила поставки видеокарт Blackwell архитектуры. Крупный онлайн-ритейлер получил примерно в 10 раз больше карт, чем обычно. В поставку вошли модели RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti 16 ГБ и некоторое количество RTX 5080. При этом топовая RTX 5090 и непопулярная RTX 5060 Ti 8 ГБ в партии отсутствовали.

Похожие сообщения поступили и от других ритейлеров. Один из них получил несколько сотен видеокарт вместо обычных 10-30 штук. Пока неясно, станет ли это разовой акцией или началом регулярных крупных поставок.

Если тенденция сохранится, это может привести к снижению цен и повышению доступности новых видеокарт. Геймеры наконец получат шанс приобрести долгожданные RTX 50 серии без переплат и длительного ожидания.