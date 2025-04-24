Компания Lenovo анонсировала три новых бизнес-ноутбука ThinkPad L13, L14 и L16 с процессорами AMD и Intel

Lenovo расширила линейку бизнес-ноутбуков ThinkPad L-серии, представив три новые модели. Флагманом стал компактный L13 Gen 6, доступный в классическом и 2-в-1 исполнении с выдвигающимся стилусом. Устройство получило более яркие экраны до 400 нит, два порта Thunderbolt 4 и камеру 5 МП. Корпус на 50% состоит из переработанного алюминия.

Модели L14 Gen 6 и L16 Gen 2 ориентированы на повышение производительности. Они будут оснащаться новейшими процессорами Intel Arrow Lake-H и AMD Ryzen AI Pro 300 серии. Максимальная конфигурация включает 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 2 ТБ. Доступны IPS-экраны яркостью 500 нит.

Все новинки поступят в продажу в июне 2025 года. Стартовая цена L13 Gen 6 составит 1509 долларов, версия 2-в-1 — от 1669 долларов. Модели L14 и L16 будут доступны от 1209 и 1219 долларов соответственно. Компания пока не раскрыла полный список доступных конфигураций процессоров.



