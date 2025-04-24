Компания iQoo подтвердила скорый выход смартфонов Z10 Turbo и Turbo Pro с батареями до 7620 мАч и быстрой зарядкой.

iQoo официально объявила о предстоящем выпуске новых смартфонов Z10 Turbo и Turbo Pro, которые станут рекордсменами серии по емкости аккумулятора. Флагманская модель получит батарею на 7620 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, как у Vivo X200 Ultra.

Версия Pro будет оснащена чуть меньшей батареей на 7000 мАч, но с более быстрой 120-ваттной зарядкой. Она также получит топовый процессор Snapdragon 8s Gen 4, тогда как обычный Z10 Turbo довольствуется более бюджетным Dimensity 8400 от MediaTek.

Обе модели отличаются от предыдущих дизайном с квадратным смещенным блоком камер и будут доступны в четырех цветах, включая яркий оранжевый вариант с узором.

Презентация новых смартфонов состоится 28 апреля 2025 года вместе с аксессуарами - power bank и рюкзаком. Компания обещает, что Z10 Turbo станет самым автономным смартфоном в линейке, превзойдя даже модель с батареей 7300 мАч.