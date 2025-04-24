Энтузиаст адаптировал Windows 3.1 для оригинальной портативной консоли Game Boy с рабочими приложениями.

Разработчик под ником Rubenretro создал необычный порт Windows 3.1 для оригинальной консоли Nintendo Game Boy DMG-001. Проект под названием GBS Windows включает модифицированную версию классической операционной системы с несколькими стандартными приложениями.

В адаптированной системе есть аналоги Minesweeper (GBSweeper) и MS Paint (GBSPaint), а также музыкальный плеер с поддержкой фонового воспроизведения. Особенностью проекта стала работа с аксессуаром Game Boy Printer, позволяющим распечатывать созданные в GBSPaint изображения.

Физические копии GBS Windows выпускались ограниченными тиражами через компанию CajasRetro. Первые две партии быстро разошлись, а третья находится в подготовке. Проект разработан в среде GB Studio, предназначенной для создания игр и приложений для классических Game Boy.

Текущая версия недоступна для покупки на Etsy.