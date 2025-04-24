Пользователь сообщил о проблемах с термогелем на флагманской видеокарте Gigabyte RTX 5080 AORUS Master после месяца использования.

Пользователь на форуме QuasarZone сообщил о серьезной проблеме с видеокартой Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master. Всего через месяц эксплуатации термопаста в видеокарте начала вытекать, достигнув даже PCIe-разъема. Особенно тревожным стал тот факт, что это произошло с дорогой флагманской моделью.

Gigabyte позиционировала использованный термогель как "серверного класса", утверждая, что он не должен течь. Однако в данном случае явно произошел производственный дефект. Пользователь использовал видеокарту в вертикальном положении, что могло способствовать утечке, но столь быстрый выход термоинтерфейса из строя все равно ненормален.

Дистрибьютор Gigabyte оперативно отреагировал на жалобу, но официальной политики по таким случаям пока нет. Компания находится в процессе обсуждения решения проблемы. Это происшествие ставит под вопрос контроль качества на производстве Gigabyte, особенно учитывая премиальный статус и высокую цену карты AORUS Master.





Ситуация особенно неприятна на фоне других проблем, которые возникают у пользователей с видеокартами серии RTX 50. Хотя в данном случае вина лежит не на NVIDIA, а на партнере-производителе, инцидент может повлиять на репутацию всего семейства графических ускорителей нового поколения.