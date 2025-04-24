Бывшие разработчики культовой игры Alien vs Predator представили новый хоррор-проект Xenomorph в жанре survival с открытым миром.

Студия Athena Worlds, основанная ветеранами игровой индустрии, объявила о разработке Xenomorph - духовного преемника Alien vs Predator. Возглавляет проект Джейн Уиттакер, одна из создателей оригинальной AvP для Atari Jaguar, которая почти 30 лет вынашивала идею новой игры в этом духе.

Xenomorph представляет собой survival-хоррор с открытым миром, где игроку предстоит бороться за выживание после крушения на планете XL-243. Игра объединит фирменный ИИ персонажей, систему крафтинга, управление ресурсами и элементы стелса - все то, что сделало AvP культовой.

В разработке участвуют ключевые фигуры индустрии: продюсер Майк Миден (Star Citizen, Forza Horizon) и художник Блэр Уотен, лауреат стипендии Blizzard. Команда обещает сохранить атмосферу напряженности и неожиданных пугающих моментов, за которые любили оригинал.

Джейн Уиттакер фанаты более 30 лет просили создать новую игру в духе AvP. Сейчас игра находится в разработке для PC, PlayStation 5 и Xbox.