Компания Honor выпустила новый доступный смартфон X60 GT с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и емкой батареей

Honor анонсировала в Китае новый бюджетный смартфон X60 GT. Устройство получило процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который раньше использовался в топовых моделях 2022 года. По производительности он сравним с современными среднебюджетными чипами вроде Snapdragon 7+ Gen 3.

Главной особенностью стала батарея на 6300 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки. Производитель заявляет, что за 15 минут можно зарядить телефон с 0 до 47%. Также реализована функция bypass-зарядки, которая уменьшает нагрев при подключении к сети - полезная опция для геймеров.

Смартфон оснастили 6.7-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 5000 нит. Основная камера получила 50 МП датчик с оптической стабилизацией, фронтальная - 16 МП. В топовой комплектации доступно 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Цены начинаются от 1799 юаней (около 247 долларов) за базовую версию. Максимальная комплектация с увеличенной памятью стоит 2399 юаней (329 долларов). Устройство работает на MagicOS 9.0 на базе Android 15 и имеет защиту по стандарту IP65.