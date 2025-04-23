Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lenovo вернула слот для карт памяти в в игровом планшете Legion Tab Gen 4
Компания Lenovo подтвердила наличие слота для карт памяти TF в новом игровом планшете Legion Tab Gen 4 после его отсутствия в предыдущей модели

Lenovo анонсировала возвращение важной функции в своем новом игровом планшете Legion Tab Gen 4. В отличие от предыдущего поколения, новая модель получит слот для карт памяти TF, что позволит расширять встроенное хранилище до 1 ТБ.
Интересно, что в Legion Tab Gen 3 этот слот отсутствовал, как и в конкурирующем планшете RedMagic Nova. Технически TF-карты ничем не отличаются от microSD - это просто другое название одного стандарта.

Новый планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и получит 8.8-дюймовый экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. На задней панели расположится одна камера.

RedMagic также готовит планшет с Snapdragon 8 Elite, и, возможно, он тоже получит поддержку карт памяти. Ожидается, что Lenovo представит больше деталей о Legion Tab Gen 4 в ближайшие дни перед запуском в мае 2025 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#lenovo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
10
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
3
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Xiaomi прекратит выпуск программных обновлений для восьми смартфонов 2021-2022 года выпуска
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
1
Paramount готовит спин-офф во вселенной «Соника»
1
В Москве внедряют систему отображения работы светофоров в смартфонах
2
Крупнейшая структура вселенной Великая стена Геркулес может оказаться больше, чем предполагалось
+
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
2
В России изменили правила призыва на срочную службу для участников боевых действий
2
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
+
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
Анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится 22 апреля
+
Установка эмулятора Nintendo Switch на iPhone или iPad стала проще после обновления AltStore
+
Компания Маска готовит суперкомпьютер с миллионом видеокарт NVIDIA
6
Vivo представила бюджетный планшет Pad SE с процессором Snapdragon 4 Gen2
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
23
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
5
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
1
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
8
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
7
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
57
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
19
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
11
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
4

Сейчас обсуждают

Ненавижу Bernigan'a
21:16
шешунец,тебе ли говорить с затычкой из говна вместо карты.ты и ту что была на карту похожа -пропил.иди насвай жуй из своего говна,как ты признался.что из него делаешь.Нищук шешун с отсосом 1650
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
beltar
21:15
Купи сосноль и потеряй всё. А вот на ПК ваше железо никто забанить не может.
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
Ненавижу Bernigan'a
21:12
Берни у тебя что ли с Китяем ??
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
Маэстро
21:09
Угомонись, клоун. Все уже поняли, что ты ДЦП с керогазом 377ват каламуде. Прекращай уже позорится. У 4070 сосёт......
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Chihonya
21:02
3050 всех рвет, зачем такая дороговизна епть))))
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
Shehenbek-Tant-Ogly
21:01
Сейчас прейдёт мой хозяин Трусонюх и что-нибудь соврёт.
Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании потери Крыма вредным для мирных переговоров
Chihonya
21:00
)))))))))))))))))))) С последними пофиксиными дровами в пух и прах порвала мою 9070ХТ))))
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Дмитрий Маслов
20:59
"Тестируем в тяжёлых играх".... бородатого года выпуска. Что ж Дум 2 не заметили? Она тоже тяжёлой была ... лет 30 назад
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Ohotnik 2142
20:59
11) активировать протокол "Отвал"
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
Ненавижу Bernigan'a
20:31
Не поспорить
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем