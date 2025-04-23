Компания Lenovo подтвердила наличие слота для карт памяти TF в новом игровом планшете Legion Tab Gen 4 после его отсутствия в предыдущей модели

Lenovo анонсировала возвращение важной функции в своем новом игровом планшете Legion Tab Gen 4. В отличие от предыдущего поколения, новая модель получит слот для карт памяти TF, что позволит расширять встроенное хранилище до 1 ТБ.

Интересно, что в Legion Tab Gen 3 этот слот отсутствовал, как и в конкурирующем планшете RedMagic Nova. Технически TF-карты ничем не отличаются от microSD - это просто другое название одного стандарта.

Новый планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и получит 8.8-дюймовый экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. На задней панели расположится одна камера.

RedMagic также готовит планшет с Snapdragon 8 Elite, и, возможно, он тоже получит поддержку карт памяти. Ожидается, что Lenovo представит больше деталей о Legion Tab Gen 4 в ближайшие дни перед запуском в мае 2025 года.