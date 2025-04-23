Пользователи Pixel 9 получили возможность конвертировать обычные снимки в Ultra HDR через обновленное приложение Google Photos

В обновленной версии Google Photos 7.24 появилась новая функция, позволяющая преобразовывать уже сделанные снимки в формат Ultra HDR. Ранее для получения фотографий с расширенным динамическим диапазоном нужно было активировать специальный режим в камере. Теперь же пользователи могут улучшать старые фото, регулируя интенсивность HDR-эффекта от 0 до 100.

Функция пока доступна не всем, даже при наличии последней версии приложения. По данным Android Authority, Google постепенно включает ее на своих серверах. Вероятно, для преобразования снимков используется ИИ, который анализирует яркость разных участков фотографии и оптимизирует их для HDR-экранов.

Важно отметить, что Ultra HDR-фото остаются совместимыми с обычными дисплеями. Google не создает отдельную HDR-версию изображения, а лишь добавляет метаданные о яркости, увеличивая размер файла всего на 25%. Это позволяет сохранить преимущества формата без существенного роста занимаемого места.

Новая возможность особенно актуальна для владельцев Pixel 9 с их яркими AMOLED-экранами. Ultra HDR делает цвета более насыщенными, а контраст - более выраженным, максимально используя возможности современных дисплеев.



Пока неизвестно, когда функция станет доступна всем пользователям и появится ли она на других Android-смартфонах.