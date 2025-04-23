PlayStation 5 Pro показала свои внутренности в официальном разборе

Компания Sony опубликовала официальный разбор PlayStation 5 Pro, который наглядно демонстрирует все технические особенности новинки. Видео появилось с небольшим опозданием, но полностью раскрыло внутреннее устройство консоли. Главное внимание уделено изменениям в дизайне по сравнению с оригинальной PS5 и ее slim-версией. Особенно выделяется новая система охлаждения с улучшенной вентиляцией - между основным блоком и крышкой появились специальные жалюзи, снижающие уровень шума. Задняя панель также переработана для лучшего воздушного потока.

Разработчики сохранили количество лопастей вентилятора, но повысили его эффективность. Материнская плата стала сложнее и получила дополнительные слои для ускорения работы памяти. Добавлен чип DDR5, а жидкометаллическая термопаста, хорошо зарекомендовавшая себя в базовой PS5, заняла важное место и в Pro-версии. Все эти улучшения направлены на повышение производительности системы. Sony особо подчеркивает, что каждое изменение было тщательно продумано. Подробности технических решений можно найти в официальном блоге PlayStation.