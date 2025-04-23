Galaxy Z Flip 7 прошел тесты с Snapdragon 8 Elite вместо Exynos 2500

По последним данным, Samsung столкнулась с проблемами при производстве своего нового чипа Exynos 2500. Первоначально планировалось, что этот процессор будет использоваться в Galaxy Z Flip 7, что позволило бы компании сократить расходы. Однако, по слухам, производственных мощностей не хватит для выпуска необходимого количества чипов.

Вместо этого смартфон успешно прошел все внутренние тесты с процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это решение, хотя и повышает производительность устройства, приведет к увеличению себестоимости. Компании придется либо снизить маржу прибыли, либо повысить розничную цену на Galaxy Z Flip 7.

Эксперты отмечают, что Snapdragon 8 Elite пользуется высоким спросом у Samsung благодаря своим характеристикам. Если слухи подтвердятся, то этот же чип, вероятно, получит и флагманский Galaxy Z Fold 7.

Ситуация остается неоднозначной - с одной стороны, использование проверенного решения гарантирует стабильность работы, с другой - увеличивает затраты. Пока информация не подтверждена официально, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью. Ожидается, что Samsung вскоре сделает официальное заявление по этому поводу.