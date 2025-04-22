Компания CHUWI выпустила флагманский ноутбук CoreBook X с топовым процессором Intel Core i9 и 32 ГБ оперативной памяти

CHUWI анонсировала новую версию ноутбука CoreBook X, которая стала первым устройством бренда с процессором Intel Core i9-13900HK. Модель получила 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 1 ТБ. Устройство сохранило компактные габариты и вес всего 1,4 кг.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160×1440 пикселей и цветовым охватом 100% sRGB. Производитель уделил внимание системе охлаждения, установив два медных тепловода и отдельный вентилятор для эффективного отвода тепла от мощного процессора.

Среди особенностей модели - поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, набор портов включая USB-C и HDMI, а также аккумулятор на 46,2 Вт·ч с быстрой зарядкой. Устройство поставляется с предустановленной Windows 11 и уже доступно для заказа на официальном сайте CHUWI.