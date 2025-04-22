Японские исследователи разработали передовой 256-кубитный сверхпроводящий квантовый компьютер

Fujitsu и научный институт RIKEN объявили о создании 256-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера. Разработка стала следующим шагом после 64-кубитной версии, представленной в октябре 2023 года. Новая система использует усовершенствованные технологии высокой плотности размещения кубитов.

Компьютер будет доступен для компаний и исследовательских учреждений с первого квартала 2025 года. Увеличение количества кубитов с 64 до 256 позволяет решать более сложные задачи, включая анализ крупных молекул и тестирование алгоритмов коррекции ошибок. Разработчики преодолели несколько технических проблем, включая эффективное охлаждение в криостате. Система использует масштабируемую 3D-структуру соединений и вчетверо увеличивает плотность размещения кубитов по сравнению с предыдущей версией, сохраняя при этом те же требования к охлаждению. Fujitsu и RIKEN планируют продолжить сотрудничество до 2029 года. Их следующая цель - создание 1000-кубитного компьютера, который должен появиться в 2026 году. Разработки направлены на практическое применение квантовых вычислений в таких областях, как финансы и разработка лекарств.