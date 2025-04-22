Zephyr выпустила промежуточную модель RX 6500 между RX 6400 и RX 6500 XT для китайского рынка

На китайском рынке появилась новая видеокарта AMD Radeon RX 6500, которая занимает промежуточное положение между моделями RX 6400 и RX 6500 XT. Местный производитель Zephyr предлагает два варианта карты - компактную однослотовую низкопрофильную версию и полноразмерную двухслотовую модель.

Технически RX 6500 использует тот же чип Navi 24 с архитектурой RDNA 2, что и RX 6500 XT, с 16 вычислительными блоками и 4 ГБ памяти GDDR6. Однако новинка имеет пониженные частоты и энергопотребление. Игровая частота составляет 1728 МГц против 2610 МГц у XT-версии, а максимальная частота достигает 2066 МГц вместо 2815 МГц. Карта отличается ограничением мощности в 55 Вт по сравнению с 107 Вт у RX 6500 XT и более медленной памятью 16 Гбит/с вместо 18 Гбит/с. Это делает новинку более энергоэффективной, но менее производительной альтернативой в бюджетном сегменте. Пока карта доступна только в Китае через малоизвестных производителей.