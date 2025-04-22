Компания GAMEMAX анонсировала флагманский игровой корпус BLADE CONCEPT с открытой компоновкой и агрессивным дизайном

Компания GAMEMAX объявила о выходе нового корпуса BLADE CONCEPT ATX. Модель выделяется необычным дизайном, вдохновленным образом льва, с передней панелью в виде когтей и RGB-подсветкой. Корпус выполнен с применением технологий CNC-обработки металла и лазерной резки, что обеспечивает как эффектный внешний вид, так и прочность конструкции.

Особенностью BLADE CONCEPT стала съемная панель ввода-вывода, которую можно разместить как слева, так и справа. Она включает два порта USB 3.1 и один USB Type-C Gen 2. Корпус поддерживает материнские платы формата ATX и вертикальное крепление видеокарты с помощью входящего в комплект PCIe 4.0 райзера. Внутреннее пространство рассчитано на установку систем жидкостного охлаждения с радиаторами до 360 мм. Передняя панель из прочного нейлона с металлическими вставками не только выглядит стильно, но и выполняет функцию продвинутой системы фильтрации пыли. Ориентировочная цена нового корпуса составит 240 долларов 99 центов. BLADE CONCEPT позиционируется как решение для высокопроизводительных игровых систем с возможностью кастомного апгрейда.