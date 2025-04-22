Разработчики из NEXON поделились новыми деталями о кооперативной action-RPG Vindictus Defying Fate. Игра, основанная на вселенной популярного MMORPG, пройдет альфа-тестирование в июне на платформе Steam. В тестовой версии будет доступно четыре персонажа, система компаньонов, сюжетные кат-сцены и различные игровые механики.
Студия внесла улучшения по результатам предыдущего теста. В игре появились новые способы перемещения. Также были добавлены ловушки для большего разнообразия геймплея.
Основой игры остается боевая система. Разработчики добавили Special Action - специальное действие, которое можно выполнить с точным таймингом для контратаки или полного блокирования атаки. При оглушении противника игроки смогут выполнять уникальные Fatal Action, зависящие от выбранного персонажа.
В альфа-тесте будут доступны четыре персонажа - Ланн, Фиона, Карок и Делия, каждый со своим стилем боя и уникальными анимациями Fatal Action. Тестирование позволит игрокам оценить новые функции перед полноценным релизом.