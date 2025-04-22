Компания OnePlus раскрыла детали аккумулятора и системы зарядки в новом 13T перед анонсом

OnePlus продолжает раскрывать подробности о своем компактном флагмане 13T перед запуском 24 апреля 2025 года. В официальных тизерах компания подтвердила, что смартфон получит внушительный аккумулятор на 6260 мАч — это больше, чем у более крупных моделей 13 и 13R. Особенностью станет поддержка bypass-зарядки.

Президент OnePlus Луис Ли также подтвердил основные характеристики камеры: основной 50 МП сенсор Sony IMX906 и 50 МП телеобъектив с 4-кратным зумом без потерь. Устройство сохранит компактность с 6,32-дюймовым экраном и весом 185 грамм, сопоставимыми с Vivo X200 Pro mini.

Среди других подтвержденных особенностей — защита по стандарту IP65 и выделенный игровой чип. Компания может раскрыть дополнительные детали перед официальной презентацией, включая точные характеристики процессора Snapdragon 8 Elite и другие функции.