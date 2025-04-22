Компания OnePlus раскрыла габариты нового 13T и поддержку MagSafe до официальной презентации

OnePlus продолжает постепенно раскрывать детали о своем новом компактном флагмане 13T перед официальным анонсом 24 апреля. В китайских соцсетях компания подтвердила, что ширина смартфона составит всего 71,7 мм — это заметно меньше, чем у OnePlus 13 (76,5 мм) и 13R (75,8 мм). По размерам новинка сравнима с Vivo X200 Pro mini и Oppo Find X8s, хотя Samsung Galaxy S25 остается более компактным с шириной 70,5 мм.

Устройство получит 6,32-дюймовый экран и вес около 185 грамм. Производитель особо подчеркивает сбалансированное распределение веса по корпусу по аналогии с автомобильной промышленностью. В комплекте будут доступны как минимум два варианта чехлов с поддержкой MagSafe.

Пока неясно, выйдет ли OnePlus 13T за пределы Китая. В преддверии презентации в сеть уже попали живые фото устройства, на которых хорошо видна его компактность по сравнению с другими моделями линейки. Ожидается, что смартфон сохранит флагманские характеристики в уменьшенном корпусе.