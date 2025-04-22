Компания LG представила Smart Monitor Swing — монитор на колесах с webOS

LG расширила линейку мобильных дисплеев, представив Smart Monitor Swing. Это 31,5-дюймовый 4K-монитор с IPS-матрицей и сенсорным экраном, установленный на колесную стойку с регулируемой высотой и поворотным механизмом. В отличие от предыдущих моделей StanbyME, новинка не имеет встроенного аккумулятора, но сохранила мобильность благодаря удобной системе перемещения.

Монитор оснащен тремя портами USB-C и двумя HDMI, поддерживает зарядку устройств через USB-C с мощностью 65 Вт. Как и другие умные мониторы LG, он работает на платформе webOS, что позволяет использовать приложения без подключения к компьютеру. Встроенные динамики избавляют от необходимости использовать внешнюю акустику.

Производитель позиционирует Smart Monitor Swing как универсальное решение для разных задач. В промороликах показано, как монитор используют работающая мама, розничный менеджер и контент-криэйтор. Ориентировочная цена и дата выхода пока не объявлены, но в LG обещают, что устройство появится в продаже в ближайшее время.