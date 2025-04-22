Компания Sixfab представила промышленный мини-компьютер Alpon X4 Edge с модулем Raspberry Pi CM4 и мобильной связью

Sixfab анонсировала новый мини-компьютер Alpon X4 Edge, построенный на базе Raspberry Pi Compute Module 4. Устройство получило собственную материнскую плату с набором портов и компактный корпус промышленного дизайна. Особенностью системы стали четыре внешние антенны, обеспечивающие стабильное подключение по Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth и мобильным сетям 4G LTE.

Компьютер размером 11,2×9,9×3,3 см поддерживает монтаж на DIN-рейку, что делает его удобным для промышленного применения. В базовой комплектации имеются два USB 2.0 порта, гигабитный Ethernet и дополнительный 100-мегабитный сетевой интерфейс. Через GPIO с дополнительными платами можно подключать периферийные устройства.

Alpon X4 Edge оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 32 ГБ встроенного хранилища eMMC. Питание осуществляется через USB Type-C или промышленные разъёмы с напряжением 9-30 В. Устройство уже доступно для заказа по рекомендованной цене 550 евро.