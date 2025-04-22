Компания SPARKLE сначала подтвердила, а затем опровергла информацию о 24-гигабайтной версии Arc Battlemage

Ранее в сети появились сообщения о том, что Intel готовит видеокарту Arc Battlemage с 24 ГБ памяти, ориентированную на профессиональный сегмент, а не на игровой рынок. Один из партнёров Intel, компания SPARKLE, даже подтвердила эту информацию в обсуждении на Bilibili, указав, что такая модель действительно находится в разработке.

Однако после того, как новость разошлась по техническим СМИ, SPARKLE неожиданно удалила своё сообщение и выпустила опровержение.

Судя по всему, произошла утечка информации, нарушающая NDA, и компания попыталась исправить ситуацию. При этом сама Intel официально никогда не анонсировала 24-гигабайтную версию Battlemage.

Несмотря на опровержение, вероятность выхода такой карты остаётся высокой. По предыдущим данным, она может появиться в конце мая или июне под названием Arc Battlemage Pro 24 GB. Ожидается, что она будет основана на том же чипе BMG-G21, что и Arc B580, но с удвоенным объёмом видеопамяти для задач вроде работы с ИИ.

Технические детали пока не раскрываются, но карта сможет справляться и с играми, хотя её основная цель — бюджетные рабочие станции.