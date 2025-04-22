Размер Oblivion Remastered превысит 120 ГБ, что в 20 раз больше оригинала

По данным инсайдера X0XLEAK, ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion займёт на диске почти 121 ГБ. Это заметный прирост по сравнению с оригинальной игрой и даже с Definitive Edition, включающей все дополнения. Такой объём не кажется неожиданным — многие проекты на Unreal Engine 5 тоже отличаются большим весом.

Ожидается, что релиз ремастера состоится уже в ближайшее время. Несколько источников подтверждали, что Bethesda представит обновлённую версию культовой RPG уже на этой неделе. Если верить слухам, в неё войдут все DLC, выпущенные для оригинала, что сделает ремастер лучшим способом перепройти игру.

Поклонникам серии остаётся лишь ждать официального анонса — тем более что, по некоторым данным, релиз может произойти буквально сегодня. В любом случае, долго ждать не придётся: информация о проекте уже давно просочилась в сеть, и его выход выглядит неизбежным.