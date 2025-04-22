Портативная версия PlayStation 6 получит совместимость с играми PS5, но для лучшей производительности понадобятся патчи

В сети появились новые подробности о портативной версии PlayStation 6. По данным инсайдера KeplerL2, консоль сможет запускать игры с PlayStation 5 без необходимости доработки со стороны разработчиков благодаря совместимости с шейдерными бинарниками. Однако без оптимизации производительность может оказаться не на высоте.

Сообщается, что Sony работает над портативной модификацией PS6 параллельно с основной стационарной версией. Обе системы, как и предыдущие поколения, будут использовать чипы AMD, хотя Intel также пыталась получить контракт на производство.

По слухам, портативная PS6 не догонит по мощности базовую PlayStation 5, но превзойдет Xbox Series S. Её система на кристалле с менее чем 40 вычислительными блоками спроектирована для работы при очень низком напряжении, что важно для мобильного устройства.

Официальных подтверждений и дат релиза портативной PlayStation 6 пока нет.