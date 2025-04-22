Для DOOM The Dark Ages вышел новый трейлер с упором на сюжет и расширенный игровой мир.

Bethesda и id Software неожиданно выпустили второй трейлер DOOM The Dark Ages в пасхальное воскресенье поздно вечером. Ролик собрал полмиллиона просмотров за считанные часы, хотя оказался чисто кинематографическим — без геймплея, зато с акцентом на сюжетную составляющую.

Разработчики ранее заявляли, что этот проект станет самым масштабным в серии, хотя и не открытым миром. Игроков ждут большие песочницы с нелинейными заданиями, которые можно выполнять в любом порядке. Система прокачки стала проще — студия учла критику DOOM Eternal, где было слишком много валют и навыков.

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Журналисты, уже попробовавшие игру, отмечают непривычно открытые локации вместо традиционных коридоров. При этом сохранился фирменный динамичный бой из DOOM Eternal с системой наград за комбо и точные атаки.



Реакция прессы пока положительная — похоже, студия совместила лучшие черты предыдущих частей с новыми идеями. Точная дата выхода пока не называется.