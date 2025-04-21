Компания G.SKILL выпустила рекордный набор оперативной памяти DDR5 объемом 256 ГБ с возможностью разгона до 7000 МГц

G.SKILL анонсировала комплект оперативной памяти DDR5 объемом 256 ГБ, состоящий из четырех модулей по 64 ГБ. Новинка работает на частоте 6000 МГц с таймингами CL32 и использует чипы SK hynix.

Компания продемонстрировала, что память можно разогнать до 7000 МГц с таймингами CL38-50-50. Тесты проводились на топовых материнских платах ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO и MSI MEG X870E GODLIKE в паре с процессорами AMD Ryzen 9000 серии. Также была показана работа комплекта в режиме DDR5-6400 CL32, что делает его универсальным решением для разных задач.

Эти модули с поддержкой профилей AMD EXPO устанавливают новый стандарт для высокопроизводительных систем. Они особенно полезны для работы с большими языковыми моделями, обработки видео в высоком разрешении и других профессиональных задач, требующих большого объема быстрой памяти.