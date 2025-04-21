Компания Microsoft продолжает убеждать владельцев Windows 10 обновиться до компьютеров с поддержкой TPM 2.0

Несмотря на постепенный рост популярности Windows 11, операционная система Windows 10 по-прежнему занимает значительную долю рынка — около 54,2% по данным за март 2025 года. Многие пользователи отказываются от перехода на новую ОС из-за требования TPM 2.0, которое не поддерживается старыми компьютерами.

Microsoft продолжает активно продвигать переход на Windows 11, недавно опубликовав развернутый блог-пост о преимуществах TPM 2.0. В нем компания акцентирует внимание на улучшенной защите данных, целостности программного обеспечения и дополнительных функциях безопасности, доступных только с этим модулем.

Хотя в сообщении прямо не сравниваются Windows 10 и Windows 11, явно подразумевается, что новая система предлагает лучший пользовательский опыт и безопасность. Это особенно актуально в свете приближающейся даты прекращения поддержки Windows 10.

Ранее Microsoft уже предпринимала шаги для стимулирования перехода, включая удаление официального руководства по обходу требования TPM 2.0. Похоже, компания будет и дальше усиливать давление на пользователей Windows 10, чтобы ускорить миграцию на новую платформу перед окончанием жизненного цикла старой системы.