Компания Anbernic показала производительность новой портативной консоли RG557 в ранних тестах эмуляции

Anbernic опубликовала подробный видеообзор своей новой портативной консоли RG557, демонстрируя ее возможности в эмуляции игр для PlayStation 2 и Wii U. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8300 и 12 ГБ оперативной памяти, что позволяет запускать God of War II для PS2 с увеличением разрешения в 3,5 раза без замедлений.

Консоль поступит в продажу на следующей неделе по ориентировочной цене около $205, что на $30 дороже предыдущей модели RG556. В 14-минутном видео представлены интерфейс Android 14, варианты кастомизации и система охлаждения устройства. При этом тестировщики отметили, что вентилятор не включается даже при эмуляции ресурсоемких 3D-игр.

Отдельные первые впечатления от RG557 опубликовал канал Retro Handhelds. В обзоре упоминаются проблемы с качеством сборки у полупрозрачной версии консоли — кнопки L2 и R2 имеют разное сопротивление. Белая версия таких недостатков не имеет. Стоит отметить, что тестировались предсерийные образцы, но подобные проблемы иногда встречаются и в розничных экземплярах.

Несмотря на мелкие недочеты, RG557 производит впечатление мощного устройства для эмуляции. Производитель пока не объявил точную дату начала продаж, но первые отзывы позволяют считать новинку перспективным вариантом для любителей ретро-игр.