Oppo представит смартфон K12s с рекордной батареей 7000 мАч и Snapdragon 6 Gen 4 по доступной цене

Oppo объявила о скором выходе нового бюджетного смартфона K12s, который продолжит линейку K12. Устройство получило мощный аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80W, что ставит его в один ряд с более дорогими моделями.

Что особенно примечательно, Oppo планирует предложить K12s по стартовой цене всего 999 юаней (около $137), несмотря на впечатляющие характеристики. Смартфон работает на новом бюджетном чипсете Snapdragon 6 Gen 4 и оснащен 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-экраном.

В плане функциональности K12s не уступает конкурентам: здесь есть защита по стандарту IP65, NFC для бесконтактных платежей и инфракрасный порт, превращающий телефон в универсальный пульт. Основная камера представлена 50-МП сенсором, дополненным 2-МП модулем.

Oppo подтвердила, что K12s поступит в продажу в Китае 22 апреля 2025 года. Покупателям будут доступны варианты с 8–12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128–512 ГБ. Судя по характеристикам, смартфон может стать одним из самых выгодных предложений в бюджетном сегменте.