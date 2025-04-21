Компания Nubia сообщила о презентации флагмана Z70S Ultra 28 апреля 2025 года с основной камерой 35 мм и экраном под фронтальную камеру

Nubia объявила дату выхода смартфона Z70S Ultra с акцентом на фотосъемку — устройство представят 28 апреля 2025 года в Китае. Новый флагман получит 35-мм основную камеру, что выделит его среди конкурентов с 24-мм модулями.

Из официальных тизеров стало известно, что Z70S Ultra выйдет в двух цветах — черном и оранжевом. Дизайн почти не изменился по сравнению с обычной версией, но главное отличие — улучшенная камера. Утечки указывают на сенсор размером 1/1,3 дюйма, аналогичный топовым моделям вроде Google Pixel 9 Pro.

Смартфон будет оснащён безрамочным экраном с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем, и разрешением 1,5K. Основная камера будет тройной и включать широкоугольный модуль, а также перископный телефотообъектив. Предполагается, что устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite.

Точные характеристики Nubia пока не раскрывает, но обещает предоставить больше информации в ближайшие дни. Презентация Z70S Ultra состоится уже через неделю, так что ждать осталось недолго.