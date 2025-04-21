Экс-сценарист Vampire The Masquerade выпустил демо-версию Mandragora — метроидвании с элементами Soulslike и 40-часовым сюжетом

Бывший ведущий сценарист Vampire The Masquerade Bloodlines Брайан Митсода анонсировал Mandragora — 2.5D RPG с боем в стиле Soulslike и метроидванией. Демо-версия уже доступна в Steam, где можно оценить мрачную атмосферу и сложные сражения.

Mandragora рассказывает историю инквизитора, который после потери веры оказывается втянут в падение фэнтезийного мира Фаэлдум. Игроков ждет 40-часовая кампания с 10 основными, 35 побочными и 15 охотничьими заданиями. Система прокачки включает уникальные деревья талантов, пассивные навыки и более 200 активных улучшений.

В игре доступно шесть классов с уникальными стилями боя, которые можно дополнительно настраивать через оружие и способности. Мир состоит из 75 ручных локаций, где предстоит сразиться с 15 боссами и 19 мини-боссами. Бой требует точного тайминга атак и уворотов, заставляя вспомнить Dark Souls и Castlevania.

Сейчас в Steam доступна бесплатная демо-версия Mandragora, позволяющая оценить мрачную готическую эстетику и сложный игровой процесс. Полная версия обещает глубокий сюжет с полностью озвученными персонажами и множеством скрытых секретов.