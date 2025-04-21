Новая модель MRG-BF1000RG-3AJR получила титановый корпус и оливковый ремешок.

Casio готовится выпустить новые часы G-Shock MR-G Frogman модели MRG-BF1000RG-3AJR. Как сообщают японские источники, релиз запланирован на май, хотя официального подтверждения от компании пока нет. Часы сохраняют военный дизайн, который утек в сеть еще в феврале: титановый корпус серебристого цвета, бежевые метки и оливковый ремешок.

Особенностью новинки станет использование карбида титана вместо DLC-покрытия. Часы позиционируются как премиальные и сравниваются по стилю с моделями Breitling и Bell and Ross. Ожидается, что сначала они поступят в продажу в Японии, а затем в других регионах. Цена составит около 600 000 иен (примерно 4000 долларов).

Поклонники бренда ждут официального анонса от Casio, чтобы узнать точные сроки выхода и полные характеристики. MR-G Frogman традиционно относятся к топовому сегменту аналоговых часов G-Shock с функцией дайвера.