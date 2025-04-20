Intel продолжает разработку видеокарт Battlemage, включая модель BMG-C32.

В отгрузочных накладных обнаружились упоминания о новых графических процессорах Intel из линейки Battlemage. Речь идет о модели BMG-G31, которая, судя по всему, предназначена для профессиональных задач и искусственного интеллекта, а не для потребительского рынка. Ранее ходили слухи, что Intel отказалась от этого чипа, но документы подтверждают, что разработка продолжается.

Также в документах фигурирует загадочная модель BMG-C32, сочетающая элементы архитектур Battlemage и Celestial. Эксперты предполагают, что это может быть переработанная версия BMG-G31. Пока неясно, появятся ли эти карты в розничной продаже или останутся специализированными решениями.

Intel пока не комментирует ситуацию, но очевидно, что компания не оставляет попыток укрепиться на рынке дискретных видеокарт. Ранее выпущенные модели Arc B580 и B570 вызвали интерес, но новое поколение пока остается загадкой. Поклонники ждут официальных подробностей от Intel.