Компания Lian Li добавила многофункциональный дисплей в корпус LANCOOL 207.

Lian Li представила обновленную версию корпуса LANCOOL 207 с 6-дюймовым LCD-экраном. Дисплей с разрешением 720×1600 пикселей и яркостью 500 нит можно использовать для мониторинга системы, вывода персонализированного контента или даже в качестве дополнительного монитора.

Корпус сохранил просторный дизайн с улучшенной системой кабельного менеджмента и местом для 360-мм радиатора. Новинка пока доступна только в черном цвете по цене $109.99. LCD-панель работает даже при выключенном компьютере, показывая время и другую базовую информацию.

Экран можно настраивать с помощью приложения L-Connect 3. А при подключении через USB, его можно будет использовать в качестве дополнительного экрана. Lancool 207 Digital поступит в продажу 18 апреля 2025 года по рекомендованной цене $109,99.







