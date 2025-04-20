Компания NVIDIA запретила поставки RTX 5090D в Китай на фоне новых экспортных ограничений.

NVIDIA распорядилась остановить продажи видеокарты GeForce RTX 5090D в Китае. Это решение связано с ожидаемыми новыми экспортными ограничениями со стороны США. Производители, такие как Colorful и Palit, уже получили уведомления о приостановке поставок этой модели.

Ситуация напоминает историю с ускорителями H20, которые ранее также попали под санкции. NVIDIA действует превентивно, чтобы избежать неопределенности, как это было с RTX 4090. Поставщикам комплектующих уже рекомендовали прекратить подготовку материалов для производства RTX 5090D.

Для китайского рынка это серьезный удар, поскольку RTX 5090D оставалась единственной флагманской видеокартой NVIDIA, доступной в регионе. Компания пока не дала официальных комментариев, но очевидно, что ситуация с экспортными ограничениями продолжает осложняться.