Компания Intel представит сокет LGA 1954 для будущих десктопных процессоров.

Intel планирует переход на новый сокет LGA 1954 для процессоров Nova Lake-S, которые должны выйти во второй половине 2026 года. В отличие от текущего LGA 1851, который поддерживает только линейки Arrow Lake и их обновленные версии, новый разъем будет предназначен для более мощных чипов.

Согласно данным из отгрузочных манифестов, Nova Lake-S получат значительное увеличение ядер — до 16 производительных и 32 энергоэффективных. Эти процессоры войдут в линейку Core Ultra Series 4 и, вероятно, будут работать на материнских платах с чипсетом 900-й серии.

Пока информация не подтверждена официально, но такой шаг соответствует стратегии Intel, которая часто меняет сокеты через пару поколений. Преемник Nova Lake, известный под кодовым именем Razer Lake, также может использовать LGA 1954.