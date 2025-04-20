Аккумулятор Apple Vision Air получил новый дизайн и темно-синий цвет

В сети всплыли первые изображения аккумулятора для грядущего шлема Apple Vision Air. Судя по утечке, новый блок питания будет компактнее и легче, чем у флагманской модели Vision Pro. Он выполнен в темно-синем цвете, который совпадает с ранее слитым кабелем питания.

Источник утверждает, что уменьшенные габариты могут означать меньшую емкость батареи. Однако разработчики компенсируют это менее энергозатратными компонентами — процессором A-серии и упрощенным дисплеем. Это может сохранить автономность на уровне Vision Pro, несмотря на компактный аккумулятор.

Утечка появилась в Twitter, но была быстро удалена. Эксперты советуют относиться к этой информации с осторожностью до официального анонса. Напомним, Apple Vision Air позиционируется как более доступная альтернатива флагманскому шлему с ценой ниже $3,499.