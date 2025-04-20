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ddr22
EA и Lucasfilm анонсировали тактическую игру Star Wars Zero Company по вселенной Войн клонов
Bit Reactor разрабатывает пошаговый тактический экшен Star Wars Zero Company с кастомизацией отряда.

На Star Wars Celebration Japan компании EA и Lucasfilm Games представили новую тактическую игру Star Wars Zero Company. Это пошаговый тактический экшен, действие которого разворачивается в период Войн клонов. Игроки возглавят отряд наемников под командованием бывшего офицера Республики по имени Хокс и будут сражаться с новой угрозой галактике.  

Разработкой занимается студия Bit Reactor при поддержке Respawn Entertainment. Игра предложит глубокую кастомизацию отряда, включая клонов, дроидов и даже джедаев. Между миссиями игроки смогут улучшать базу, собирать разведданные и развивать отношения между персонажами для получения боевых бонусов.  

Как заявили создатели, Star Wars Zero Company сочетает классическую пошаговую тактику с кинематографичной подачей и оригинальным сюжетом, где решения игрока влияют на ход событий. Точная дата выхода пока не объявлена, но проект уже вызвал интерес у поклонников жанра и вселенной Star Wars.

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#lucasfilm
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