Новые рабочие видеокарты AMD с 32 ГБ памяти и ускорителями ИИ выйдут в серии W9000.

AMD работает над новой линейкой профессиональных видеокарт Radeon PRO W9000, основанных на архитектуре RDNA 4. Флагманская модель получит чип Navi 48 XTW с 32 ГБ памяти GDDR6 ECC и 256-битной шиной. По характеристикам она будет аналогична игровой видеокарте Radeon RX 9070 XT: 4096 потоковых процессоров, 128 AI-ускорителей и 64 блока трассировки лучей.

Компания может представить новинки в июне на мероприятии Advancing AI, где ожидаются анонсы GPU для искусственного интеллекта и обновлений платформы ROCm. Эти карты ориентированы не только на профессиональную визуализацию, но и на задачи ИИ-ускорения. Точные сроки выхода и цены пока не раскрываются.