Компания EcoFlow анонсировала мобильный холодильник с функцией power bank.

EcoFlow объявила о выходе Glacier Classic - гибридного устройства, сочетающего портативную электростанцию и холодильник. Новинка способна заряжать гаджеты через USB-C и одновременно охлаждать продукты во время походов или путешествий. Устройство доступно в трех вариантах объемом 35, 45 и 55 литров.

Glacier Classic работает от литиевой батареи на 298 Вт·ч, которой хватает на 12 зарядок iPhone или 5 зарядок MacBook Air. Холодильный отсек поддерживает температуру до 3,9°C в течение 43 часов, а в больших моделях есть функция заморозки. Управлять настройками можно через мобильное приложение, которое также предупредит о повышении температуры выше безопасного уровня.

Предзаказы начнутся 18 апреля на сайте EcoFlow, а с 25 апреля устройство появится в продаже на Amazon. Специальная стартовая цена будет действовать до 25 мая: 699 долларов за 35-литровую версию, 799 за 45-литровую и 899 за 55-литровую модель.